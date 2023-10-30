Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yarın okullar tatil mi? 31 Ekim Salı okullar tatil mi, ders var mı? Yarın okul var mı?

        Yarın okullar tatil mi? 31 Ekim Salı okullar tatil mi, ders var mı?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün akşam saatlerinde bugün (30 Ekim Pazartesi) tatil edilmişti. Söz konusu durumun ardından yurt genelindeki öğrenciler; yarın da okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, binlerce öğretmen, öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 13:34 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Günü tatil yaparak binlerce öğrenci, hem bugün okulların neden tatil olduğunu hem de yarın (31 Ekim Salı) okulların yine tatil olup olmadığına dair aramalar yapıyor. Konuyla ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, yarın okulların durumu...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          31 EKİM SALI OKULLAR TATİL Mİ?

          Gün itibariyle okulların tatil edildiği yurt genelinde, 31 Ekim Salı günü okulların tatil olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

          Yarın yeniden ders başı yapılması beklenen ülkemizde okullarla ilgili bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer alacak.

        • 3

          30 EKİM PAZARTESİ (BUGÜN) OKULLAR NEDEN TATİLDİ?

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tüm yurdumuzda büyük bir coşkuyla kutlanması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların 1 günlük tatil edildiğini açıklamış.

        • 4

          Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer vemişti; "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.

          Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        Habertürk Anasayfa