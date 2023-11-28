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        Haberler Gündem YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Kasım 2023 Çarşamba okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı, valilikten açıklama geldi mi?

        Yarın okullar tatil mi? 29 Kasım 2023 Çarşamba okullarda kar tatili olacak mı?

        Türkiye geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bazı il ve ilçelerde kar yağışının etkili olması hayatı olumsuz etkilerken, valiliklerden okulların tatil edilmesine ilişkin açıklamalar peş peşe geliyor. 29 Kasım günü okula gitmek zorunda olan öğretmen ve öğrenciler, "Yarın okullar tatil mi? 29 Kasım Çarşamba okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 23:39 Güncelleme: 28.11.2023 - 23:39
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        • 1

          Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, yoğun kar yağışı bazı illeri olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli hava durumunu yayınlanmaya devam ediyor. AFAD bazı illeri olumsuz hava koşulları nedeniyle uyardı. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil edilmesine ilişkin valiliklerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 29 Kasım Çarşamba okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı?" İşte 29 Kasım Çarşamba yarın kar tatili olan il ve ilçeler listesi...

        • 2

          HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİNİ YAYINLADI!

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre; Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

        • 3

          İstanbul’da yağmurun çarşamba gün boyu devam etmesi bekleniyor, hava sıcaklıkları 15-16°C’lerde. Çarşamba beklenen yağmur İstanbul’un güney kıyılarında ve özellikle Anadolu yakasında su baskınlarına yol açabilir. Sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağmura hazırlıklı olmakta yarar var.

          Yağışlı hava aynı zamanda Ege kıyılarında da risk oluşturacak. Ayvalık Dikili Aliağa İzmir boyunca sağanak nedeniyle su baskınları yaşanabilir. Ege kıyılarındaki kuvvetli yağmurun çarşamba gece arasından sonra ve perşembe günü de sürmesi bekleniyor.

        • 4

          Deniz suyunun şehir içine kadar uzandığı İzmir kıyıları, yarın yeniden su baskınlarına maruz kalabilir. Bu kez denizin kıyılara süpürülmesiyle değil ama yağış miktarı nedeniyle şehirde hayat olumsuz etkilenir. İzmir’de yarın ve perşembe gününün ilk yarısı bu duruma hazırlıklı olmakta büyük yarar var.

        • 5

          PAZARTESİ BAZI İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

          27 Kasım Pazartesi günü Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün tatil edildi.

          Kastamonu'nun İnebolu ilçesinin ardından, Abana ilçesinde de fırtına sebebiyle okullar tatil edildi.

          Erzurum’da sabah saatlerinde etkili olan ve şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.

        • 6

          29 KASIM YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

          Yaşanılan olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle, 29 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Kar tatili açıklamaları için gözler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarında.

        • 7

          Konuya ilişkin valiliklerden açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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