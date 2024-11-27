ARTVİN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Artvin genelinde yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Daha önce Şavşat Kaymakamlığı tarafından iki gün süreyle eğitime ara verildiği duyurulurken, benzer bir karar bugün Yusufeli ve Ardanuç Kaymakamlıkları tarafından alındı.

Ardanuç Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışının meteorolojiden alınan verilere göre gece geç saatlere kadar süreceği öngörülmektedir. Bu nedenle ulaşımdaki aksaklıklar ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla 28 Kasım Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.”

Açıklamada ayrıca, ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi. Artvin’de kar yağışının etkisinin devam ettiği ve meteorolojik tahminlere göre yağışın gece boyu süreceği kaydedildi. Yetkililer, vatandaşları ulaşımdaki aksaklıklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.