26 İL İÇİN SARI VE 1 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Kasım bugün için 26 il için sarı ve 1 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sarı kodlu uyarı alan 26 il şu şekilde;

Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Hatay için turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİNİ YAYINLADI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre; Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.