Yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Çarşamba hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil?
Türkiye genelinde şiddetini artıran yağış ve buzlanma, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve güvenlik endişeleri, veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son uyarılar araştırılırken, 26 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verilmesine ilişkin gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 26 Şubat Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar...
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Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı zorlaştırırken okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji’nin yaptığı peş peşe uyarılar, olumsuz hava şartlarının devam edeceğini gösteriyor. Özellikle ulaşımın zorlaştığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı illerde, öğrenciler ve veliler resmi açıklamaları bekliyor. 26 Şubat Çarşamba günü için okullarda tatil kararı alınıp alınmayacağı, yetkililerin yapacağı duyurularla netleşecek. Peki, 26 Şubat Çarşamba yarın okullar tatil edildi mi, kar tatili veren iller hangileri? İşte merak edilenler...
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26 ŞUBAT ÜLKE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz'in batı, Batı ve Doğu Karadeniz'in doğu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, Ege kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Rize ve Artvin çevrelerinde görülecek kar yağışlarının yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahminlerine göre, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıklarının en yüksek 10°C, en düşük ise 2°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir, bu nedenle vatandaşların özellikle erken saatlerde ve gece saatlerinde daha kalın giyinmeleri öneriliyor. Mevcut hava durumu raporlarına göre, İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor ancak, ilerleyen günlerde hava koşullarındaki değişikliklere karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.
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26 ŞUBAT İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'a yarın okulların tatil olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yapılması halinde haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
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ORDU
Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"İlimizde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı; Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizin tamamında,
Altınordu İlçemizin; Eyüplü İlkokulu/Ortaokulu, Bayadı İlkokulu/Ortaokulu, Saraycık İlkokulu/Ortaokulu, Kökenli İlkokulu/Ortaokulu, Öceli İlkokulu/Ortaokulu, Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlkokulu/Ortaokulu, Fatma Mağden İlkokulu/Ortaokulu ve Karacaömer İlkokulu/Ortaokulunda, ayrıca taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki tüm temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için,
Fatsa İlçemizin; Geyikçeli İlkokulu/Ortaokulu, Aslancami Birleşmiş Sınıf İlkokulu, Ilıca İlkokulu/Ortaokulu, Hatipli İlkokulu/ Ortaokulu, İslamdağ İlkokulu/Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Kulak İlkokulu/Ortaokulu, Meşebükü İlkokulu/Ortaokulu, Demirci Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Hasan Yahşi İlkokulu/Ortaokulu, Yalıköy İlkokulu/Ortaokulu, Bolaman İlkokulu/Ortaokulu, Bolaman Anadolu Lisesi, Fatsa Anadolu Lisesi ve Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Okulunda, ayrıca bu mahallelerden taşımalı olarak ilçe merkezinde bulunan okullara gelen öğrenciler için,
Gülyalı İlçemizin; Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu ile Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesine; Kestane, Ambarcılı, Mustafalı, Ayrılık, Alibey, Sayaca, Taşlıçay mahallerinden taşımalı servis ile gelen öğrenciler ile Turnasuyu İlkokulu ve Ortaokuluna Turnasuyu mahallesi Çobanlı Uluca mevkilerinden taşımalı servisle gelen öğrenciler için,
Perşembe ilçemizin; Kırlı İlkokulu/Ortaokulu, Beyli İlkokulu, Saray İlkokulu, Medresönü İlkokulu/Ortaokulu, İsmail Dede İlkokulu, Çaka-Çaytepe Ortaokulu, ayrıca ilçe merkezinde bulunan temel eğitim, orta öğretim ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için,
Ünye İlçemizin; Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Meydan İlkokulu/Ortaokulu, Tekkiraz İlkokulu, Tekkiraz Ortaokulu/İHO, Tekkiraz ÇPAL, İnkur İlkokulu/Ortaokulu, Şehit İsmail Ustaoğlu İlkokulu/Ortaokulu, Erenyurt İlkokulu, Şehit Hüseyin Başaran İlkokulu, Fatih İlkokulu/Ortaokulunda, ayrıca özel eğitim okulları ile ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler için,
Resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler); 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir.
Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan; hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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GİRESUN
Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi.
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BARTIN
Bartın'da yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında "taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için" 26.02.2025 Çarşamba günü etim- öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.
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KASTAMONU
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara verildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle İnebolu, Küre ve Şenpazar ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
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SAMSUN
Samsun'da kar sonrası meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle 26 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an Kurslarında 26 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
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ARTVİN
Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yoğun kar ve soğuk havanın bu geceden itibaren etkisini artırarak yarın da devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 26 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.
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RİZE
Rize'de de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak yarın tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı. Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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TRABZON
Trabzon'da da bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi. Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Köprübaşı ilçesinde tüm okullarda, Akçaabat, Şalpazarı, Sürmene, Çarşıbaşı, Of, Düzköy, Ortahisar, Maçka, Hayrat, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılmayacak.
Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Taştepe, Değirmencik ve Yeşilce İlkokulu/Ortaokulu ile tüm taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.
Arsin ilçesindeki Kuzguncuk Cemal Azmi Bey ile Yeşilköy Şehit Haydar Arslan İlkokulu/Ortaokulu, Yeşilyalı İmam Hatip Ortaokulu, Işıklı Şehit Fahrettin Sarı Ortaokulu, Atayurt İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulu ile karın yoğun olduğu yüksek kesimlerden merkezdeki taşımalı eğitim veren okullarda da eğitim yapılmayacak.
Çaykara ilçesine bağlı Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl mahallelerindeki ilkokul ve ortaokulların tamamında, ilçe merkezindeki taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.
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