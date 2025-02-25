ORDU

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimizde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı; Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizin tamamında,

Altınordu İlçemizin; Eyüplü İlkokulu/Ortaokulu, Bayadı İlkokulu/Ortaokulu, Saraycık İlkokulu/Ortaokulu, Kökenli İlkokulu/Ortaokulu, Öceli İlkokulu/Ortaokulu, Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlkokulu/Ortaokulu, Fatma Mağden İlkokulu/Ortaokulu ve Karacaömer İlkokulu/Ortaokulunda, ayrıca taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki tüm temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için,

Fatsa İlçemizin; Geyikçeli İlkokulu/Ortaokulu, Aslancami Birleşmiş Sınıf İlkokulu, Ilıca İlkokulu/Ortaokulu, Hatipli İlkokulu/ Ortaokulu, İslamdağ İlkokulu/Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Kulak İlkokulu/Ortaokulu, Meşebükü İlkokulu/Ortaokulu, Demirci Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Hasan Yahşi İlkokulu/Ortaokulu, Yalıköy İlkokulu/Ortaokulu, Bolaman İlkokulu/Ortaokulu, Bolaman Anadolu Lisesi, Fatsa Anadolu Lisesi ve Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Okulunda, ayrıca bu mahallelerden taşımalı olarak ilçe merkezinde bulunan okullara gelen öğrenciler için,

Gülyalı İlçemizin; Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu ile Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesine; Kestane, Ambarcılı, Mustafalı, Ayrılık, Alibey, Sayaca, Taşlıçay mahallerinden taşımalı servis ile gelen öğrenciler ile Turnasuyu İlkokulu ve Ortaokuluna Turnasuyu mahallesi Çobanlı Uluca mevkilerinden taşımalı servisle gelen öğrenciler için,

Perşembe ilçemizin; Kırlı İlkokulu/Ortaokulu, Beyli İlkokulu, Saray İlkokulu, Medresönü İlkokulu/Ortaokulu, İsmail Dede İlkokulu, Çaka-Çaytepe Ortaokulu, ayrıca ilçe merkezinde bulunan temel eğitim, orta öğretim ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için,

Ünye İlçemizin; Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Meydan İlkokulu/Ortaokulu, Tekkiraz İlkokulu, Tekkiraz Ortaokulu/İHO, Tekkiraz ÇPAL, İnkur İlkokulu/Ortaokulu, Şehit İsmail Ustaoğlu İlkokulu/Ortaokulu, Erenyurt İlkokulu, Şehit Hüseyin Başaran İlkokulu, Fatih İlkokulu/Ortaokulunda, ayrıca özel eğitim okulları ile ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler için,

Resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler); 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan; hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."