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YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 24 Nisan 2023 Pazartesi günü okullar açılıyor mu, dersler ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak ve ara tatil uzadı mı?

Yarın okullar tatil mi, dersler ne zaman başlayacak? 24 Nisan Pazartesi okullar açılıyor mu?

Ara tatilin sona ereceği tarih araştırmaları hız kazandı. Bu sene Ramazan Bayramı tatili ile okullarda 2.ara tatil birleşti ve öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış oldu. Ramazan Bayramı tatili 23 Nisan Pazar günü itibarıla sona ererken okulların ne zaman açılacağı ve 24 Nisan'da ders olup olmadığı merak konusu oldu. İşte 2. ara tatilin biteceği tarih...

Giriş: 23.04.2023 - 21:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ara tatil günleri ve okullar açılış tarihi, binlerce öğretmen ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Okullarda Nisan ara tatili ile Ramazan Bayramı tatili birleşirken öğrenciler 9 gün tatil yaptı. 14 Nisan Cuma günü başlayan ara tatilin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Ramazan Bayramı tatili 23 Nisan Pazar günü itibariyle biterken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gözü "Yarın okullar tatil mi, 24 Nisan Pazartesi okullar açılıyor mu?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 okulların açılacağı tarih...

  • ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

    Ara tatil 14 Nisan Cuma günü başladı. Bu yıl 23 Nisan ve Ramazan Bayramı’yla birleşen ara tatilin ardından öğrenciler 24 Nisan’da ders başı yapacak.

  • 24 NİSAN'DA OKULLAR AÇIK MI?

    24 Nisan'da okullar açık olacak. Binlerce öğrencinin araştırma yaptığı konuya dair MEB'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

  • 2. ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRDÜ?

    Okullarda 2. ara tatil ilk ve ortaöğretimde 9 gün sürdü.

  • OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Bu yıl okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak. 2022 2023 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2022'de başlamıştı. 17 Haziran 2023 itibariyle öğrenciler için yaz tatili başlamış olacak. 

  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    MEB'in açıkladığı çalışma takvimine göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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