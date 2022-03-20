Son haftalarda yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yolların kapanmasıyla bazı illerde eğitime ara veriliyor. Yoğun kar yağışının devam ettiği illerimizde yaşayan vatandaşlar Yarın okullar tatil mi? Sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Yarın okul var mı? 21 Mart yarın okullar tatil mi, Valiliklerden açıklama geldi mi? İşte okullarda yarın kar tatili olan iller...