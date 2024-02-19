Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili ilan edildi?
Kış ayları etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan üst üste yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında 20 Şubat'ta okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Kar yağışı sebebiyle hangi illerde ders işlenip işlenmeyeceği öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından araştırılıyor. İşte "20 Şubat okullar tatil mi, yarın okullar var mı?" sorusunun yanıtı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "19 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 19 Şubat Pazartesi yurt genelinde okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...
METEOROLOJİ UYARDI
Ülkemizin kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyılarının doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve karla kaplı kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.