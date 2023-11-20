Bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi?
Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün kar tatili arası verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerinde 41 ilimize turuncu uyarı verildi. Ara tatilin son gününde Valilikler okulların tatil edildiği illeri duyurdu. Hangi illerde eğitime ara verildiği ise merak konusu oldu. İşte, 20 Kasım Pazartesi bugün okulların tatil olduğu iller hakkında detaylar...
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Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken Meteoroloji'den kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları sonrasında bugün okulların tatil olup olmadığı milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 bugün hangi illerde okullar kar tatili edildi? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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HANGİ İLLERDE YARIN OKULLAR TATİL?
İstanbul Şile'de ve Zonguldak'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil ilan edildiği duyuruldu.
Düzce'nin Akçakoca ve Sakarya'nın Hendek ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Diğer illerimizden de tatil haberi geldiği takdirde haberimize eklenecek.
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ZONGULDAK VALİLİĞİ DUYURDU
Zonguldak Valiliği, fırtına ve sağanak yağıştan dolayı bugün okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ’Zonguldak il genelinde; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
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İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."