19 Şubat yarın okullar tatil mi?
Kış ayları etkisini göstermeyi sürdürüyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında 19 Şubat'ta okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Kar yağışı sebebiyle hangi illerde ders işlenip işlenmeyeceği öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından araştırılıyor. İşte "19 Şubat okullar tatil mi, yarın okullar var mı?" sorusunun yanıtı...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "19 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 19 Şubat Pazartesi yurt genelinde okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...
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METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu Güney Doğu Anadolu güney ve doğusu ile Antalya'nın doğusu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Olumsuz hava koşulları sonrasında tatil haberleri merak ediliyor. 19 Şubat tarihi yani yarın için henüz tatil açıklaması gelmedi. Son dakika gelişmesi yaşanması durumunda habere eklenecektir.