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        Haberler Bilgi Gündem YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Şubat kar tatili olan iller ve ilçeler açıklandı mı? 14 Şubat Cuma yarın okul var mı, yok mu?

        Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil oldu?

        Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde ulaşımda aksamalar yaşanırken, valilikler öğrencilerin güvenliği için bugün bazı illerde okulları tatil etme kararı almıştı. 14 Şubat Cuma yarın için eğitim öğretime ara verilen iller ise öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma hangi illerde okullar tatil oldu? İşte 14 Şubat Cuma okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 18:47 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:22
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        • 1

          Şiddetli kar yağışı ve soğuk hava dalgası Türkiye’nin birçok kentinde günlük hayatı zorlaştırıyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam eden yağışlar nedeniyle valilikler, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği için tatil kararları alıyor. Kar tatili olup olmadığını merak eden veliler ve öğrenciler, 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. İstanbul, Malatya, Bingöl, Elazığ, Kırşehir gibi illerde kar tatili var mı? İşte okullara ara verilen iller ve Valiliklerden gelen duyurular…

        • 2

          METEOROLOJİ UYARDI!

          Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren artarak batı bölgelerde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

          DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDA KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT!

          Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen kar yağışlarının, bu gece ile yarın (Cuma) öğle saatleri arasında Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Siirt'in doğu, Van'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda Meteoroloji uyardı.

        • 3

          AKSARAY

          Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

          Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

          Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        • 4

          MUŞ

          Muş ilinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullar tatil edildi. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kar yağışının etkisini sürdürmesi ve buzlanma tehlikesi göz önünde bulundurularak, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocukları anaokuluna devam eden kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.

        • 5

          NİĞDE

          Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

          Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

          Açıklamada şunlar kaydedildi:

          "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

        • 6

          HAKKARİ

          Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

          Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don oluşabileceği belirtildi.

          Bu nedenle 14 Şubat Perşembe günü il genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        • 7

          ORDU

          Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

          Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

          Açıklamada Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.

        • 8

          ERZİNCAN

          Erzincan’ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

          Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

          Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        • 9

          BİNGÖL

          Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

          Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde eğitim öğretime ara verilmesine dayanak teşkil eden olumsuz hava şartlarının sürdüğü belirtildi.

          Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın okulların tatil edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

          Vali Ahmet Hamdi Usta da öğrencilere yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar tatilini bir gün daha uzattıklarını belirterek, "Pazartesiye kadar 3 gün tatil yapacaksınız. Yarın da dinlenin, uykunuzu iyice alın, kuvvetli bir kahvaltı yapın ama cumartesi ve pazar derslerinize iyi çalışıp pazartesi günü hazır gelin. Haydi iyi tatiller. Pazartesi günü görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

        • 10

          SİVAS

          Sivas'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

          Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde bugün gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle oluşacak olumsuzluklara karşı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

          Açıklamada, şunlar kaydedildi:

          "İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı sonrası düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak 14 Şubat günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Sevgili öğrenciler, bu tatil gününü fırsata çevirerek bol bol kitap okumayı, derslerinizi gözden geçirmeyi unutmayınız."

        • 11
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