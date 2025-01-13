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        Haberler Bilgi Gündem YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Ocak Salı yarın okul var mı, yok mu, hangi illerde okullar tatil edildi?

        Yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Salı hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil oldu?

        Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına alırken, öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merakla bekliyor. Özellikle yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği bölgelerde, eğitime ara verilmesi beklentisi artmış durumda. Hangi illerde okulların tatil edileceği ise yetkililerden gelecek resmi açıklamalarla netleşecek. Peki, Yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Salı hangi illerde okullar tatil oldu? İşte 14 Ocak Salı okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 19:02 Güncelleme: 13.01.2025 - 19:02
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        • 1

          Kar yağışı ve kötü hava koşulları, Türkiye genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı şehirler için yayımladığı sarı kodlu uyarılar, tatil beklentilerini artırmış durumda. Soğuk hava dalgasının etkili olduğu birçok bölgede, öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Alınacak kararların, ulaşımda ve günlük hayatta aksaklıkların önüne geçmek için verileceği belirtiliyor. Peki, 14 Ocak'ta okullar tatil olacak mı? Hangi illerde kar tatili ilan edildi? İşte detaylar...

        • 2

          METEOROLOJİ UYARDI

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ocak için bazı bölgelerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz’in yüksek kesimleri ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar ve zorlu koşullar yaşanabileceği bildirildi.

        • 3

          KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

          Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

          Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kofçaz ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        • 4

          14 OCAK 2025 OKULLAR TATİL Mİ?

          Meteoroloji Edirne, Bolu ve Tekirdağ için kar yağışı uyarılarında bulundu. Ancak okulların tatil edildiğine dair valiliklerden açıklama gelmedi.

        • 5

          İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

          Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da 14 Ocak 2025 Salı günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul Valiliği konuya dair henüz açıklama yapmadı.

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