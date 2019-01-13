Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler tarafından "yarın okullar tatil olacak mı?" soruları merak konusu oldu. 14 Ocak Pazartesi günü kar tatili olacak illere yönelik ilk açıklama Bitlis'in Tatvan ilçesinden geldi. İşte, İl il eğitime kar tatili verilen yerlerin listesi...

BİTLİS TATVAN'DA KAR TATİLİ!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın tatil edildi.

Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tatvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu’nun almış olduğu karar uyarınca; ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle, merkez ve köylerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, 14 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır” denildi.