Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Van, Ağrı, Konya'da okullar tatil mi? İşte 14 Ocak kar tatili olan iller

Ülkenin dört bir yanını etkisi altına alan kar yağışı hayatın pek çok alanını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı geçen haftadan beri şehir merkezleri ile köyler arasındaki yolların kapanmasına, kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesine neden olmuştu. Yoğun kar yağışının etkisiyle yarın kar tatili olacak iller ve ilçeler araştırılıyor. Yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Van, Ağrı, Konya'da okullar tatil mi? İşte 14 Ocak kar tatili olan iller

13.01.2022 - 20:46 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yarın okullar tatil mi sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Bir süredir Doğu illerinde görülen yopun kar yağışı hafta başından itibaren ülkenin iç kesimlerinde de etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporlarında başta İstanbul ve Trakya olmak üzere yurdun dört bir yanı için yoğun kar yaşığı ve buzlanma uyarısının yapılması 14 Ocak Cuma okullar tatil mi, yarın okul olacak mı sorusunu gündeme getirdi. Pek çok ilin Valiliklerinden 14 Ocak Cuma kar tatiline ilişkin açıklamalar gelmeye başladı. İşte yarın kar tatili olacak iller...

  • 14 OCAK CUMA VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

    Van Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Yoğun kar yağışı nedeniyle 14. 01. 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."

  • 14 OCAK CUMA KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

  • 14 OCAK CUMA KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Konya’nın 11 ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüz eğitime 14 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi.

    Konya’da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde eğitime 14 Ocak Cuma günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapacaktır" denildi.

    Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde kar yağışı, buzlanma ve uzun süreli elektrik kesintisinden dolayı mağduriyet sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı belirtildi.

  • 14 OCAK CUMA AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Ağrı'nın Tutak ilçesinde, olumsuz hava koşulları yüzünden köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bugün ve yarın ara verildi.

    Tutak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede sabah saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

    Açıklamada, bu nedenle ilçedeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime 13-14 Ocak tarihleri arasında ara verildiği kaydedildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.