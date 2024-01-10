Yarın okullar tatil mi? Türkiye geç de olsa kış mevsiminin etkilerine girmeye başladı. Yurt genelinde bastıran soğuklar ve karlı hava hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Şimdi ebeveynler ve çocuklar hava durumundan yola çıkarak, "Yarın okullar tatil mi?" diye araştırmaya başladı. Bugün, olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ilçede okullar tatil edildi. Peki, yarın (11 Ocak Perşembe) okullar tatil mi? İşte, detaylar...