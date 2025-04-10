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        Haberler Bilgi Gündem YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Nisan Cuma okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?

        Yarın okullar tatil mi? 11 Nisan Cuma okul var mı?

        Yurt genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, etkili olan kar yağışı birçok kenti beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde yaşanan don ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. 11 Nisan Cuma günü okula gidecek olan öğrenciler, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin gözünü, valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 11 Nisan Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?" İşte 11 Nisan Cuma kar tatili olan iller ve ilçeler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 19:42 Güncelleme: 10.04.2025 - 22:24
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        • 1

          Türkiye genelinde etkisi gösteren soğuk hava dalgası, kendini hissetirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, bazı kentler için sarı ve turuncu kodlu sağanak, kar ve toz taşınımı uyarısı geldi. Kar yağışının etkisini arttırdığı illerde, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Yarın okullar tatil mi edildi, hangi illerde okullar tatil, 11 Nisan Cuma okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...

        • 2

          YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

          11 Nisan Cuma gününe ilişkin valilikler olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerde okulların tatil edildiğini duyurdu.

          İşte okulların tatil edildiği iller.

        • 3

          ANKARA

          Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cuma günü beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

        • 4

          11 NİSAN CUMA HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Sakarya'nın doğu kesimleri, Samsun'un, Ordu'nun ve Giresun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

          İÇ ANADOLU VE BATI KARADENİZ'E UYARI

          Yağışlara ve fırtınaya bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ riski, ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

        • 5

          ZİRAİ DON TEHLİKESİ

          Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre, yurdu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor.

          Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde, yarın gece ise Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don uyarısında bulunuluyor.

          Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

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