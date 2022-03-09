10 MART OKULLAR TATİL Mİ?

1987 yılından beri en şiddetli kar yağışı olması beklenirken “Yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iller valilikler tarafından duyuruluyor. 10 Mart Perşembe kar tatili hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

9 Mart Çarşamba tatil olan iller ise şu şekilde;