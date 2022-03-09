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SON DAKİKA | Yarın okullar tatil mi, Valiliklerden açıklama geldi mi? 10-11 Mart 2022 yarın hangi iller ve ilçelerde okullar kar tatili edildi?

10 Mart yarın okullar tatil mi, Valiliklerden açıklama var mı?

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte bazı illerde okullar tatil edildi. Meteoroloji tarafından 33 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, yarın hangi illerde ve ilçelerde okulların tatil edileceği merak konusu oldu. Peki, Yarın okullar tatil mi, Valiliklerden açıklama var mı?

09.03.2022 - 10:48 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Türkiye 10-14 Mart tarihleri arasında Aybar kar fırtınası etkisi altına girecek. Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde kar tatili verilmişti. Soğuk hava dalgasının yurdun dört bir yanını etkisi altına almasıyla birlikte binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gözü tatil açıklamasına çevrildi. Peki, 10 Mart yarın hangi iller ve ilçelerde okullar kar tatili edildi? Yarın okullar tatil mi?  İşte, tüm detaylar…

  • İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL!

    İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaoğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

     

  • 10 MART OKULLAR TATİL Mİ?

    1987 yılından beri en şiddetli kar yağışı olması beklenirken “Yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iller valilikler tarafından duyuruluyor.  10 Mart Perşembe kar tatili hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

    9 Mart Çarşamba tatil olan iller ise şu şekilde;

  • KARS'IN 3 İLÇESİNE KAR TATİLİ!

    9 Mart Çarşamba günü Kars'ın Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi. Kar yağışı, Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

    Yağışın etkisini sürdürdüğü bu ilçelerdeki merkez ve köy okullarında eğitime bugün öğleden sonra ara verildi. 10 Mart Perşembe günü kar tatili hakkında henüz açıklama yapılmadı.

    BAYBURT

    Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün öğleden sonrası için ara verildi.

  • BİTLİS'TE EĞİTİME KAR ENGELİ

    9 Mart Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise 1 gün süreyle tatil edildi.

    Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 58 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ile Tatvan, Mutki ve Hizan’da 1 gün süreyle tatil edilirken, resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

    TUNCELİ

    Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime 9 Mart'ta bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.

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