Yarın okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. 9 Eylül Pazartesi günü yani yarın milyonlarca öğrenci ilk kez okul hayatına başlayacak.

YARIN OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Sabahçı öğrenciler 07:30 -08:00 arasında ders başı yaparken öğlenci öğrenciler ise 12:30-13:00 arası ders başı yapıyor. Ancak kesin ve doğru bilgi öğrenim görülecek olan okulun kendisinden öğrenilebilir. Tam gün eğitimin esas alındığı okullarda ise ders başlangıç saati genellikle 09:00 oluyor. Bu okullarda da kesin bilgi ancak öğrenim görülecek okul takviminden belli olabiliyor.

2019-2020 MEB ÖĞRETİM TAKVİMİ

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında;

a) Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

Uyum eğitimi 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

c) Birinci dönem ara tatili, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek.

ç) Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

d) İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek.

e) İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.



F) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.