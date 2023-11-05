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        Haberler Gündem Yarın okul var mı? 6 Kasım 2023 ara tatil başladı mı ve ne zaman başlıyor? MEB takvimi ile ara tatil ve 15 tatil tarihleri ne zaman?

        Yarın okul var mı, ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2023-2024 takvimi: Ara tatil ve 15 tatil tarihleri...

        Kasım ayının ilk günlerinin başlaması ile birlikte ilk ara tatile dair araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023-2024 yılı eğitim-öğretim takvimine göre ilk ara tatil ve 15 tatilin ne zaman başlayacağı ile ilgili tüm bilgileri derledik. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 17:10 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:10
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        • 1

          İlk ara tatilin başlama tarihine dair aramalar trend olmuş durumda Geçtiğimiz hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız sebebiyle 1 günlük tatil yapan öğrenciler; yarın okul var mı ve ara tatilin ne zaman başlıyor araştırmaları yapıyor. İşte, konuya dair tüm detaylar...

        • 2

          ARA TATİL KALKTI MI?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" dedi.

          Milli Eğitim Bakanlığı'nda İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok" şeklinde açıklamada bulundu.

        • 3

          YARIN OKUL VAR MI, İLK ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 13 Kasım 2023 Pazartesi itibariyle ilk ara tatile girecek.

          İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

        • 4

          15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        • 5

          2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

          2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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