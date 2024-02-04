Yarın okul var mı, okullar açılıyor mu? Yarıyıl tatili (15 tatil) uzatıldı mı?
Sömestr tatilinin 1 aya uzatılacağı iddiası bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin resmi açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Net bilginin verilmesiyle beraber "Yarın okul var mı, 5 Şubat Pazartesi okullar açılıyor mu?" sorusu da yanıt buldu. İşte, 2024 ikinci dönemde okulların açılacağı tarih...
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Okullarda birinci dönem 19 Ocak'ta son ders zilinin çalıp karnelerin dağıtılmasıyla başladı.15 tatilin 1 aya uzatıldığı iddiası sosyal medyada dolaşırken; Dezenformasyonla Mücadele Merkezi resmi açıklamada bulundu. MEB takvimine göre, 16 gün süren yarıyıl tatilinin son gününe girildi. Peki, yarın okul var mı, 5 Şubat Pazartesi okullar açılıyor mu? İşte, konuya dair detaylar...
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YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?
Sosyal medyada yer alan bilgiye göre okullarda tatilin 1 aya uzatıldığı iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada “ "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.” ifadeleri kullandı.
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OKULLAR İKİNCİ DÖNEMDE UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇECEK?
Koronavirüs pandemisi döneminde hatırlanacağı gibi okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. 2 yıl süresince uzaktan eğitim devam ederken pandeminin etkisinin bitmesiyle okullar da örgün eğitim yeniden başlamıştı.
Son dönemde üst solunum yolu hastalıklarıyla ilgili yaşanan vaka artışları ve Bakan Koca'nın paylaşımı sonrası gözler "Okullar ikinci dönemde açılamayacak mı?" ve "Okullar ikinci dönemde uzaktan eğitime geçilecek mi?" sorusunun cevabına çevrildi. Hemen belirtelim ki bu tedbire yönelik herhangi bir resmi adım ve açıklama gelmedi. Olası açıklama veya kararı sizlerle paylaşacağız.
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5 ŞUBAT PAZARTESİ YARIN OKUL VAR MI, OKULLAR AÇILIYOR MU?
Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıktı. 5 Şubat Pazartesi günü okulların açılmasıyla ikinci dönem başlayacak.
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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8-12 Nisan arası olarak belirlendi.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
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