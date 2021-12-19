AFYON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Afyonkarahisar'da öğrenci ve velilerin göz Valilik'te. Afyonkarahisar Valiliği ve ilçelerde ise Kaymakamlıklarda oluşturulan komsiyonlar ilçelerde veya okullarda tatil tatil kararı verecekler.



Afyonkarahisar ili genelinde özellikle bazı köylerler taşımalı eğitim veriliyor. Taşımalı ve servisle eğitim veren okullarda öğrenim gören öğrenci ve velilerin gözü Valilik ve Kaymakamlık kararında.