A101, ŞOK, BİM, MİGROS VE CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta İçi ve hafta sonu A101 saat 09.00’da müşterilerine kapılarını açıyor. Akşam ise saat 21.30’da kapanıyor. “Resmi internet sayfasında yer alan açıklamada "Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir." ifadeleri yer alıyor.