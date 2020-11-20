Korona virüsü tedbirleri kapsamında yarın sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, yarın bakkal ve marketler yarın açık mı? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede market ve bakkalların saat kaçta kapanacağına ilişkin bilgiler paylaşıldı. İşte, merak edilen detaylar...

YARIN MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek. Yani yarın ve Pazar günü market ve bakkallar saat 20.00'den sonra kapalı olacak.