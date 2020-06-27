Yarın marketler açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. YKS sınavı sebebiyle bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yarın maket alışverişi yapacaklar ise marketlerin hangi saatlerde açık olacağını araştırıyor. İşte marketlerin çalışma saatleri

28 HAZİRAN (YARIN) MARKETLER AÇIK MI?

28 Haziran yani yarın 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla açık bulanacak.