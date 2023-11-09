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        Haberler Gündem Yarın kargolar açık mı, kapalı mı ve tatil mi? 10 Kasım 2023 yarın kargolar dağıtım yapıyor mu?

        Yarın kargolar açık mı, tatil mi? 10 Kasım'da kargolar dağıtım yapıyor mu?

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılının 10 Kasım'ında aramızdan bedenen ayrıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu sene cuma gününe denk geliyor. Milli yas günü olan 10 Kasım öncesi gözler "Yarın kargolar açık mı, tatil mi?" sorularına çevrildi. İşte, 10 Kasım kargoların çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 19:01 Güncelleme: 09.11.2023 - 19:01
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        • 1

          Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yılında 10 Kasım günü ülkemizin dört bir yanında özlem ve minnetle anılacak. Milli yas günü olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Yarın kargolar açık mı, tatil mi? 10 Kasım yarın kargolar dağıtım yapıyor mu? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

          10 Kasım Atatürk'ü Anma veya Atatürk Haftası olarak farklı isimlerde kutlanıyor. 10 Kasım 1938 yılında Atatürk'ün vefatının ardından Ulusal Yas ilan edilmiştir. 10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. Bu yıl 10 Kasım cuma gününe denk gelmektedir.

        • 3

          10 KASIM KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPIYOR MU?

          Kargolar sadece resmi tatillerde kapalı oluyorlar. 10 Kasım gününün resmi tatil olarak sayılmaması sebebiyle yarın kargo şirketleri normal mesai saaatlerinde çalışacak ve dağıtımlarını gerçekleştirecekler.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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