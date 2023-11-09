Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yılında 10 Kasım günü ülkemizin dört bir yanında özlem ve minnetle anılacak. Milli yas günü olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Yarın kargolar açık mı, tatil mi? 10 Kasım yarın kargolar dağıtım yapıyor mu? İşte, konuya ilişkin detaylar...