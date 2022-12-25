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Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı gündeminde neler var? EYT, emekli zammı ve doğalgaz keşfi...

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı gündeminde neler var?

Yurdumuzun dört bir yanında gözler bu yılın 24. ve sonuncu kabine toplantısına çevrildi. Yeni yıla kısa bir süre kala vatandaşlar; kabinenin gündeminde neler olduğunu merak ediyor. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak 26 Aralık kabine toplantısına ilişkin detaylar...

Giriş: 25.12.2022 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Her Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısına ilişkin heyecanlı bekleyiş bir kez daha başladı. Söz konusu durumla ilgili milyonlarca vatandaşımız; yarın kabine toplanacak mı ve gündemde neler var gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar...

  • YARIN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    15 günde 1 gerçekleştirilen kabine toplantısı, yarın (26 Aralık 2022 Pazartesi) saat 14.00'de başlayacak

  • KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEM YOĞUN!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

    Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

    Erzurum'da dün yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız." diyen Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

  • Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

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