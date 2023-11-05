Yarın kabine toplantısı var mı? Bu hafta kabine toplantısı yapılacak mı ve gündemde neler var?
Pazartesi günleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısı ile ilgili araştırmalar gündemde. 15 günde 1 bir gerçekleştirilen toplantıya dair vatandaşlar; yarın kabine toplantısı var mı ve gündemde neler var gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, detaylar...
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Pazartesi gününe yaklaşmasıyla birlikte kabine toplantısına ile ilgili aramalar artmış durumda. Gündemin yoğunluğu nedeniyle Cumhurbaşkan Erdoğan'ın açıklamalarını heyecanla bekleyen vatandaşlar; yarın kabine toplantısı yapılacak mı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak gibi soruların cevaplarını araştırıyorlar. İşte, yeni kabine toplantısına dair ayrıntılar...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA VAR MI?
İki haftada bir Pazartesi günleri düzenlenen kabine toplantısı son olarak 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilmişti
Söz konusu durum nedeniyle yarın ve önümüzdeki hafta kabine toplantısı beklenmiyor.
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Kabine toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 13 Kasım Pazartesi gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Söz konusu toplantının ana gündem maddeleri arasında ise; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu ve Ankara-Moskova ilişkilerinin yer alması bekleniyor.
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