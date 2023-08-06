Yurt genelinde günün hakkında en çok araştırma yapılan konularından biri olan kabine toplantısı ile ilk bilgiler belli oldu. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda özellikle ekonomideki dalgalanmalar ve dış politikaya dair son durum görüşülecek. İşte, detaylar...