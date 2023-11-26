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        Haberler Gündem Yarın kabine toplantısı var mı 27 Kasım Pazartesi? Bu hafta kabine toplantısı yapılacak mı ve gündemde neler var?

        Yarın kabine toplantısı var mı? Bu hafta kabine toplantısı yapılacak mı ve gündemde neler var?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Pazartesi günleri gerçekleştirilen kabine toplantısına dair aramalar söz konusu. 15 günde 1 bir düzenlenen toplantı ile ilgili olarak vatandaşlar; yarın kabine toplantısı var mı ve gündemde neler var gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte, ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 16:11 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:11
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        • 1

          Yeni haftanın ilk gününe kısa bir süre kala kabine toplantısına dair aramalar yoğunlaşmış durumda. Gündemdeki son gelişmeler sebebiyle Cumhurbaşkan Erdoğan'ın açıklamalarını bekleyen vatandaşlar; yarın kabine toplantısı var mı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte, yeni kabine toplantısına dair detaylar ve son yapılan toplantıdaki kararlar...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA VAR MI?

          İki haftada bir Pazartesi günleri düzenlenen kabine toplantısı son olarak 20 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilmişti.

          Söz konusu durum nedeniyle yarın ve önümüzdeki hafta kabine toplantısı beklenmiyor.

        • 3

          Kabine toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 4 Aralık Pazartesi gerçekleştirilmesi tahmin ediliyor.

          İşte son toplantıda alınan kararları:

          20 KASIM KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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