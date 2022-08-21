Son olarak 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı ile ilgili araştırmalar iyice arttı. Her 15 günde 1, Pazartesi günleri yapılan toplantı; 15 Ağustos'ta da yapılmadığı için vatandaşlar, yeni toplantının ne zaman olacağını araştırıyor. İşte, ayrıntılar...