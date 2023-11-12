Yarın kabine toplantısı var mı? 13 Kasım Pazartesi kabine toplanacak mı ve gündemde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA VAR MI?



İki haftada bir Pazartesi günleri düzenlenen kabine toplantısı son olarak 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilmişti



Söz konusu durum nedeniyle gözlerin çevrilidği 13 Kasım Pazartesi günü ile ilgili henüz resmi bir açıklamada gelmedi.