İSTANBUL’DA OKULLAR YARIN TATİL EDİLECEK Mİ?

İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün ara verilmişti. Vali Davut Gül, yarın da okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak yarın akşam hava şartlarını tekrar değerlendireceğiz. Eğer hava koşulları elverişsiz olmaya devam ederse, öğrencilerimizin güvenliği için tatil kararı alabiliriz.”