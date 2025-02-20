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        Haberler Bilgi Yaşam Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma İstanbul’da okul var mı, ders olacak mı? Valilik duyurusu!

        Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma İstanbul'da okul var mı, ders olacak mı?

        İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün ara verilmişti. 20 Şubat İstanbul dahil pek çok ilimizde kar tatili açıklaması peş peşe yapılmıştı. Kentte gün içerisinde beklenen kar yağışı ile ilgili bilgi verilen açıklamanın ardından milyonlarca öğrenci kendi yaşadıkları illerdeki okulların tatil olup olmadığını merak ederken "21 Şubat Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Cuma okul var mı?" gibi soruların yanıtları için de Valilik açıklaması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 15:39 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:39
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        • 1

          İstanbul'da yarın okullar tatil mi milyonlarca öğrencinin kafasındaki soru işareti durumunda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu uyarılarına göre kar yağışının bugün de etkisini göstereceği belirtildi. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından ise gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma okullar tatil mi olacak, ders var mı?

        • 2

          İSTANBUL’DA OKULLAR YARIN TATİL EDİLECEK Mİ?

          İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün ara verilmişti. Vali Davut Gül, yarın da okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

          “Şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak yarın akşam hava şartlarını tekrar değerlendireceğiz. Eğer hava koşulları elverişsiz olmaya devam ederse, öğrencilerimizin güvenliği için tatil kararı alabiliriz.”

        • 3

          Valiliğin nihai kararı, bugün akşam saatlerinde yapılacak hava durumu değerlendirmesine göre belirlenecek.

        • 4

          YARIN İSTANBUL’DA KAR VAR MI?

          19 Şubat’tan itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, kentte etkisini sürdürürken vatandaşlar yarınki hava durumunu merakla bekliyor. Meteorolojik verilere göre İstanbul’da yarın 21 Şubat Cuma günü kar yağışı devam edecek.

          Yoğun kar bekleniyor ve hava sıcaklığı 0°C civarlarında olacak. Kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkisini göstererek şiddetini artırması bekleniyor.

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