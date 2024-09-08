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        Haberler Bilgi Gündem Yarın İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Eylül Pazartesi günü metrobüs, metro, tramvay, vapur, otobüs ücretsiz mi?

        Yarın İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Eylül Pazartesi günü metrobüs, metro, tramvay ücretsiz mi?

        9 Eylül günü yeni eğitim öğretim yılı için zil çalacak. Yarın, milyonlarca veli ve öğrenci okula gitmek için yollara düşecek. Bu nedenle Pazartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Söz konusu durum hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Peki, 9 Eylül Pazartesi İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 17:51 Güncelleme: 08.09.2024 - 17:51
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        • 1

          9 Eylül Pazartesi günü 2024-2025 eğitim hayatı için zil çalacak. Milyonlarca öğrenci okula geri dönerken, yarın İstanbul'da toplu taşımanın durumu merak ediliyor. İBB'den konu hakkında veli ve öğrencileri ilgilendiren bir duyuru geldi. Peki, İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...

        • 2

          İSTANBUL'DA 9 EYLÜL (YARIN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

          İstanbul genelinde 9 Eylül Pazartesi günü okulların açılması ile birlikte 17 bin okul servisi trafiğe çıkarken bu servislerde yaklaşık 320 bin öğrenci taşınacak.

          Okulların açıldığı gün İstanbul’da 06.00 - 16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

          Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO’nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek.

        • 3

          TRAFİK YOĞUNLUĞU İÇİN ÖNLEM ALINDI

          İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacak. 137 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 114 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 433 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.

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