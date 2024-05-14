Yarın hava nasıl olacak? 15 Mayıs Çarşamba hava durumu
Mayıs ayı tüm hızıyla sürerken bazen güneşli bazen yağmurlu günlerden geçiyoruz. Çarşamba günü de ülke genelinde değişken havalar gündemimize olacak. İşte, 15 Mayıs Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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Uzun bir zamandır geride bırakmaya çalıştığımız soğuk ve yağışlı havalar bir süre daha devam edecek. Yer yer güneş açsa da genel anlamda baharın değişkenliğini yaza kadar yaşayacağız. İşte, 15 Mayıs Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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YARIN (15 MAYIS ÇARŞAMBA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul yarın parçalı bulutlu olacak ama yine de güneşe engel olmayacak. Sıcaklıklar ise 18 derece ile diğer günlere nazaran daha düşük olacak.
Ankara ise bulutlu ve kapalı bir gökyüzüne uyanacak ancak yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 6 ile 18 derece arasında değişecek.
İzmir de parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Ilıman iklimiyle bilinen İzmir yarın da 24 derecelik sıcak havanın tadını çıkaracak.
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YARIN (15 MAYIS ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın ülke genelinde yağışlar devam edecek. Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in bir kısmında yağmur etkisini gösterecek. Kalan bölgeler ise bulutlu olsa da yer yer güneş kendisini hissetirecek. Sıcaklıklar ise ortalama 20 derece civarında seyredecek.
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