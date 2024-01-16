Yarın hava nasıl olacak? İşte 17 Ocak Çarşamba yurt genelinde hava durumu
"Yarın hava nasıl olacak?" sorusu yurt genelinde en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Yarın Türkiye hava durumuyla ikiye bölünüyor; Batı tarafından yer yer güneşli hava beklenirken, Doğu tarafından kar ve yağmur yağacak. İşte, yarın (17 Ocak Çarşamba) hava durumu...
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Yarın hava nasıl olacak? Türkiye bu sene geç de olsa kış mevsiminin etkilerini hissetmeye başlamıştı. Ancak yarın yer yer kendini gösterecek güneş ve yükselen sıcaklıklar, yağışlı havaya rağmen hayatı kolaylaştıracak. Peki, yarın (17 Ocak Çarşamba) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte, detaylar...
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YARIN (17 OCAK ÇARŞAMBA) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA İZMİR?
İstanbul uzun süredir etkisi altında olduğu yağmur ve karlı havadan bir günlüğüne de olsa çıkıyor. Yarın güneş, bulutların ardından kendini gösterecek. Sıcaklıklar ise 6 ile 11 derece arasında değişecek.
Ankara ise yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 9 dereceye çıkarken gün boyu Başkent'e bulutlu bir hava hakim olacak.
İzmir yarın mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklara giriş yapıyor. 10 ile 18 derece arasında değişen sıcaklıklara bulutlu bir hava eşlik edecek.
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YARIN (17 OCAK ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın Türkiye'nin Batı bölgesi daha sıcak bir güne uyanacak. Geçtiğimiz haftalarda 0 dereceye yakın giden dondurucu soğuklar tamamen çekilmese de havanın daha ısınacağını söyleyebiliriz.
Doğu bölgesi'nde ise yağmur ve kar yağışı yer yer kendini gösterecek. Muş, Erzurum, Erzincan, Kars gibi şehirlerde kar yağışı beklenirken Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da sağanak yağış bekleniyor.
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İSTANBUL'DA (16 OCAK SALI) BUGÜN HAVA NASIL?
İstanbul sabah saatlerine yağışlı bir havayla başladı. Ancak yağmur saat 15.00'ten sonra yerini parçalı bulutlu ve yağışsız bir havaya bırakacak. Bugün nispeten sıcak bir gün geçiren mega kentte sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında değişecek.