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        Haberler Yaşam Yarın hava nasıl olacak? MGM duyurdu: 13 Nisan 2024 İstanbul, İzmir, Ankara ve yurt genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 13 Nisan 2024 Cumartesi günü hava durumu

        Nisan ayının yarısına gelinmesiyle yurt genelinde sıcaklıklar artış göstermeye başladı. Sizin için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Peki, yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte, 13 Nisan Cumartesi (yarın) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 09:51 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:14
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        • 1

          Nisan ayının ikinci haftasının sonuna gelinmesiyle "yarın hava nasıl olacak?" sorusu araştırma konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yurdun doğusu ve batısı parçalı bulutluyken güneydoğusunun bir kısmında yağışlı bir hava hakim. Peki, bunun dışında ülke genelinde yarın hava durumu nasıl olacak? İşte, 13 Nisan 2024 Cumartesi (yarın) günü hava durumu tahminleri...

        • 2

          13 NİSAN 2024 CUMARTESİ (YARIN) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar en yüksek 23, en düşük 13 derece olarak değişkenlik gösterecek.

          İzmir'de güneş kendini bulutların arasından gösterecek. Sıcaklık ise 27 dereceye kadar çıkacak.

          Ankara'da ise aynı parçalı bulutlu hava beklenirken sıcaklık 22 dereceye kadar yükselecek.

        • 3

          YARIN (13 NİSAN 2024 CUMARTESİ) ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlğü'nün verilerine göre yurdun genelinde parçalı bulutlu hava gözlemleniyor. Güneydoğu'nun bir kısmında ve Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısında ise yağışlı hava olması bekleniyor.

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