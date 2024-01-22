YARIN (23 OCAK SALI) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

İstanbul yarın yağışsız ve yer yer güneşli bir güne uyanıyor. Ancak dondurucu soğuklar devam edecek ve sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında değişecek.

Ankara da yarın dondurucu soğuklara maruz kalacak. Eksi 5 ile 3 derece ile soğuğu hissedecek Başkent'te yarın hava sisli olacak.

İzmir de yarın sisli havanın etkisinde girecek. Sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında değişecek.