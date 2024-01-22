Yarın hava nasıl olacak? Dondurucu soğuklar devam ediyor!
Türkiye'de bu hafta dondurucu soğuklar devam edecek. Yarın Doğu tarafında kar beklenirken ülkede genel olarak sisli ve bulutlu bir hava olacak. İşte, meteorolojinin tahminlerine göre yarın (23 Ocak Salı) İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm yurtta hava durumu...
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Yarın hava nasıl olacak? Türkiye kış aylarını dondurucu soğuklarla geçiriyor. Yarın yurt genelinde düşük sıcaklıkların yanında, hava durumu bölgelere göre değişiyor. Bazı bölgelerde kar yağışı beklenirken, bazıların da hava sisli olacak. İşte, meteoroloji tahminlerine göre yarın (23 Ocak Salı) İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
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YARIN (23 OCAK SALI) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?
İstanbul yarın yağışsız ve yer yer güneşli bir güne uyanıyor. Ancak dondurucu soğuklar devam edecek ve sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında değişecek.
Ankara da yarın dondurucu soğuklara maruz kalacak. Eksi 5 ile 3 derece ile soğuğu hissedecek Başkent'te yarın hava sisli olacak.
İzmir de yarın sisli havanın etkisinde girecek. Sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında değişecek.
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YARIN (23 OCAK SALI) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye, kış aylarının dondurucu soğuklarını yarın da yaşamaya devam ederken; her bölgenin hava durumu değişiyor. Doğu ve Akdeniz'in bir kısmında yağmur ve kar yağışı beklenirken; diğer bölgelerde sisli veya güneşli hava hakim olacak.
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İSTANBUL'DA BUGÜN (22 OCAK) HAVA NASIL?
Yağışlı bir hafta sonundan çıkan İstanbul bugün rahat bir nefes alacak. Tüm gün soğuk olsa da güneş, kendini bulutların arkasından gösterecek.