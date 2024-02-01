MGM HAVA DURUMU RAPORU YAYINLANDI!

Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.