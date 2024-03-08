Yarın hava nasıl olacak? 9 Mart Cumartesi hava durumu
Hafta sonu plan yapacaklar, "Yarın hava nasıl olacak?" diye soruyor. Sorunun cevabı meteorolojinin bir haftalık hava durumu raporu sayesinde yanıt buldu. İşte, 9 Mart Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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Mart ayının ilk haftasını bitiyoruz ancak havalar, mevsimin aksine bir süre daha soğuk ve yağışlı olarak seyredecek. Hatta meteorolojinin yayınladığı hava durumu raporuna göre; bazı şehirlerde yoğun kar yağışı etkili olacak. İşte, 9 Mart Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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YARIN (9 MART CUMARTESİ) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın da yağmur devam edecek. Sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında değişecek.
İzmir ise kapalı ancak yağışsız bir güne uyanacak. Termometreler 17 dereceye kadar çıkacak.
Ankara da yağmurlu olacak ancak İstanbul ve İzmir'in aksine sıcaklıklar oldukça düşük seyredecek. Cumartesi günü hava 2 ile 6 derece arasında değişecek.
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YARIN (9 MART CUMARTESİ) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın yurt genelinde hava yağmurlu olacak. Sıcaklıklar ortalama 10 derece civarında seyretse de yağmur, hayatı olumsuz etkileyecek. Doğu tarafında ise yağmur değil, kar yağışı bekleniyor. Özellikle Bitlis ve Muş'ta meteoroloji yoğun kar yağışına dikkat çekiyor.
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