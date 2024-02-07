Yarın hava nasıl olacak? Meteorolojiye göre 8 Şubat yurt genelinde hava durumu
"Yarın hava nasıl olacak?" sorusu, meteorolojinin 5 günlük hava tahminlerini açıklamasıyla netlik kazandı. Yarın yurt genelinde hava sıcaklıkları uzun bir süre sonra vatandaşlara nefes aldıracak. İşte, 8 Şubat Perşembe (yarın) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...
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Yarın hava nasıl olacak? Türkiye yarın birçok hava koşulunu aynı anda yaşayacak. Her bölge kendine göre bir hava durumuna uyanırken; Doğu bölgesi daha sert bir hava durumu yaşayacak. Peki, yarın (8 Şubat Perşembe) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte, detaylar...
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YARIN (8 ŞUBAT PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul bir süredir etkisi altında olduğu dondurucu soğukları Perşembe günü için bir kenara bırakıyor. Hava bulutlu olsa da yağış beklenmiyor; sıcaklıklar ise 11 ile 15 derece arasında değişecek.
Ankara için de sıcaklıklar yükseliyor. Yarın Başkent'te güneş, bulutların ardından kendisini gösterecek. Sıcaklıklar uzun bir aradan sonra 14 dereceye kadar çıkacak.
İzmir yarın yağışlı ancak ılık bir güne uyanacak. Kentte yağmur beklenirken, sıcaklıklar 12 ile 19 derede arasında değişecek.
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YARIN (8 ŞUBAT PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye yarın farklı birçok hava durumu ile güne başlayacak. Akdeniz ve Ege'de yağışlı bir gün olurken; Karadeniz güneşli, Marmara ise bulutlu bir gün geçirecek. Doğu tarafında ise kar yağışı olmayacak ancak meteoroloji buzlanma ve don olayı beklendiğine dair bir uyarıda bulundu.
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