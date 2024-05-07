YARIN (8 MAYIS ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Yarın yağışlar bir adım daha geriliyor. Çarşamba günü yalnızca Karadeniz, Marmara ve Doğu'nun bir kısmında yağmur var; kalan bölgeler güneşli ve sıcak olacak.