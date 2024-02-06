7 ŞUBAT ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Yarın yurdun büyük bir kesiminde puslu hava etkili olacak. Ancak Marmara Bölgesi'nde ve Karadeniz Bölgesi'nin kıyı şeridinde adeta bahardan kalma bir gün yaşanacak. Samsun'da hava sıcaklıkları 21 dereceye kadar çıkacak. Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri ise yağışlı seyredecek.