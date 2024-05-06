Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 7 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 7 Mayıs İstanbul, Ankara de İzmir'de hava durumu

        Bahar havaları yavaş yavaş tüm ülkeyi sarmaya başlıyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkenin tamamı yağmurluyken, bu hafta güneşin etkisi altına girmeye başlayacağız. 7 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 15:35 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hıdırellez 5 Mayıs itibarıyla kutlandı ve artık resmen bahar geldi. Ancak bir süre daha değişken havalar kendini gösterecek. Kısa bir süre sonra bahar havasını tamamen kucaklayıp, yaz ayına hazırlanacağız. İşte, 7 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (7 MAYIS SALI) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın İstanbul az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 20 derece arasında değişecek.

          Ankara da aynı şekilde az bulutlu ve güneşli. Ancak sabah saatlerinde Başkent'te hava 5 dereceye kadar düşecek soğuğu ile üşütecek. Öğlen saatlerinde ise sıcaklıklar 20 dereceyi bulacak.

          İzmir de güneşli olacak. 26 dereceye kadar çıkan hava yarın İzmirlilere keyif verecek.

        • 3

          YARIN (7 MAYIS SALI) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye, geçen haftaki mevsim tablosunu devam ettiriyor; yarın Türkiye 'nin bir kısmı güneşli bir kısmı ise yağmurlu. Ancak Mayıs ayı yavaş yavaş galip geliyor; Salı günü ülke genelinde güneşli havalar ağır basıyor.

        Kariye Camii ibadete açılıyor!
        Kariye Camii ibadete açılıyor!
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        31 Mart kesin sonuçları açıklanıyor
        31 Mart kesin sonuçları açıklanıyor
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        Habertürk Anasayfa