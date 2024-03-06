Yarın hava nasıl olacak? 7 Mart Perşembe hava durumu
Meteoroloji, her hafta hava durumu raporunu yayınlıyor. Bu sıralar, yurt genelinde devam eden kapalı havaya bir süre daha maruz kalacağız. İşte, 7 Mart Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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Mart ayının ilk haftasını yaşadığımız günlerde güneş ile henüz temas edemedik. Meteorolojinin haftalık hava durumu tahminine göre; bir süre daha kış ayını devam ettireceğiz. İşte, 7 Mart Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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YARIN (7 MART PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın da yağış devam ediyor. Sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında değişecek.
Ankara ise yarın için yağmura ara veriyor. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Başkent en fazla 10 derece sıcaklığı görebilecek.
Yarın için İzmir'de de yağmur bekleniyor. Ancak sıcaklıklar 19 dereceye kadar çıkacak.
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YARIN (7 MART PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye, yarın kış aylarına geri dönüş yapacak. Doğu tarafından kar, İç Anadolu'da bulutlu ve kapalı bir hava hakim olacak. Karadeniz ve Marmara'da ise yağışlı bir hava bekleniyor. Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Hakkari Bitlis'te meteoroloji yoğun kar yağışına dair uyarı yapıyor.
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