YARIN (7 MART PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın da yağış devam ediyor. Sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında değişecek.

Ankara ise yarın için yağmura ara veriyor. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Başkent en fazla 10 derece sıcaklığı görebilecek.

Yarın için İzmir'de de yağmur bekleniyor. Ancak sıcaklıklar 19 dereceye kadar çıkacak.