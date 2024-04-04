YARIN (5 NİSAN CUMA) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Yarın İstanbul'da hava ılık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 dereceye kadar çıkacak.

İzmir de aynı şekilde sıcak bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 13 ile 25 dereceye kadar çıkacak.

Ankara ise ılık ama bulutlu bir gün geçirecek. Yarın güneş bulutlar tarafından kapansa da sıcaklıklar 19 dereceye kadar çıkacak.