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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 5 Mayıs 2024 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 5 Mayıs Pazar hava durumu

        Yarın baharın müjdecisi Hıdırellez kutlamaları başlıyor ancak tüm bahar beklentisine rağmen yarın hava yağışlı olacak. İşte, 5 Mayıs Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 15:34 Güncelleme: 04.05.2024 - 18:07
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        • 1

          Pazar günü için dışarıda plan yapan vatandaşlar, "Yarın hava nasıl olacak?" diye araştırıyor. Hafta sonu yine birçok şehir yağmurlu olacak. İşte, 5 Mayıs Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (5 MAYIS PAZAR) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul yarın yer yer yağışlı olsa da genel anlamda güneşli bir gün olacak. Sıcaklıklar 12 ile 18 derece arasında değişecek.

          Ankara ise yağışlı olacak. Pazar günü Başkent 6 derece ile güne başlarken gün ortasında termometre 17 dereceye kadar çıkacak.

          İzmir ise bulutlu bir güne uyanacak. Ancak yine de hava, 25 derece ile sıcak olacak.

        • 3

          YARIN (5 MAYIS PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın da yurt genelinde yağış devam ediyor. Marmara ve Ege'nin bir kısmı yer yer yağmurlu olsa da aynı zamanda güneş de açacak. Sıcaklıklar ortalama 15 derece civarında seyredecek.

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