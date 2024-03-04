Yarın hava nasıl olacak? 5 Mart Salı hava durumu
Türkiye resmen kış aylarını geride bıraktı ve bahar ayına girdi. Ancak bu ay yurt genelinde karışık geçecek çünkü Mart ayında hem güneşli, hem yağmurlu hem de yer yer soğuk havayı bir arada yaşayacağız. İşte, 5 Mart Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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"Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna, meteorolojiden yanıt geldi. Haftalık yayınlanan hava durumu raporlarında tüm illerin hava durumu yer alıyor. İşte, yarın (5 Mart Salı) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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YARIN (5 MART SALI) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın hava sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 8 ile 14 derece arasında değişecek.
Ankara da sağanak yağışlı olacak kentlerden biri. Başkent'te sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşecek.
İzmir'de hava, gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Salı günü İzmir yağışa teslim olsa da sıcaklıklar 12 ile 19 derece arasında olacak.
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YARIN (5 MART SALI) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın, Türkiye yağışlı bir gün geçirecek. Özellikle Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ancak Ülkenin Doğu tarafında hava daha iyi olacak; güneş yer yer kendini gösterecek.
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