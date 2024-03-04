YARIN (5 MART SALI) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın hava sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 8 ile 14 derece arasında değişecek.

Ankara da sağanak yağışlı olacak kentlerden biri. Başkent'te sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşecek.

İzmir'de hava, gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Salı günü İzmir yağışa teslim olsa da sıcaklıklar 12 ile 19 derece arasında olacak.