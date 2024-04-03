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        Haberler Gündem Yarın hava nasıl olacak? 4 Nisan Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 4 Nisan Perşembe hava durumu

        Yarın Türkiye genelinde hava yağmurlu ve sıcak olacak. Birkaç şehirde yağmur beklense de bahar mevsimi tüm hızıyla devam edecek. İşte, 4 Nisan Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 10:09 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:09
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        • 1

          Türkiye'de bahar havası devam ediyor. Sıcaklıklar 20'li dereceleri çoktan geçti bile. Ancak yarın için ülkenin küçük bir bölümünde yağmur bekleniyor. 4 Nisan Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (4 NİSAN PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da yarın sıcak ve güneşli bir gün olacak. Yer yer bulutlar, güneşi kapatsa da 21 dereceye çıkan sıcaklıklar günü telafi edecek.

          İzmir de oldukça sıcak bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 15 ile 24 derece arasında değişirken zaman zaman bulutlu olabilir.

          Ankara ise sabah saatlerinde 5 derecelik sıcaklıktan dolayı güne soğuk bir başlangıç yapacak ancak gün içerisinde sıcaklıklar 24 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          YARIN (4 NİSAN PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın, Türkiye genelinde güneş kendini gösterecek; sıcaklıklar ortalama 25 derece civarında seyredecek.

          Yalnızca Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da yağmur bekleniyor.

        • 4

          METEOROLOJİDEN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

          Meteoroloji yarın için Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bir kısmı için 'Çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riskine dikkat' uyarısında bulundu.

          Başka bir uyarı da Ege ile Marmara'ya geldi. İki bölge için toz taşınımı uyarısı verildi.

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