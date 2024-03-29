Yarın hava nasıl olacak? 30 Mart Cumartesi MGM'ye göre yurt genelinde hava durumu!
Türkiye yer yer yağışlı olsa da bahar havasının da hissedildiği bir haftayı geride bırakıyor. Hafta sonu için plan yapanlar 30 Mart Cumartesi günü havanın nasıl olacağına dair araştırma yapıyor. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre 30 Mart Cumartesi yurt genelinde hava durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) açıklamasına göre bugünden itibaren yurt genelinde yağış miktarında azalma olacak ve baharın ilk günleri yaşanmaya başlayacak. İşte, 30 Mart Cumartesi günü için hava durumu...
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30 MART CUMARTESİ YURT GENELİNDE HAVA NASIL?
Türkiye yavaş yavaş bahar yaşamaya başlıyor. Bu Cumartesi yurdun doğu ve batısında yağış beklenmiyor. Hava durumunun genel olarak 19-25 derece arasında değişeceği 30 Mart günü, yurt genelinde güneşli hava hakim olacak.
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30 MART CUMARTESİ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?
Başkent Ankara'da Cumartesi hava durumu en düşük 9, en yüksek 22 dereceyi görecek. Şehir genelinde güneşli, az bulutlu bir hava hakim olacak.
İzmir Cumartesi günü yazdan kalma bir gün yaşayacak. Termometreler en düşük 13 dereceyi gösterirken gün içinde 27 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
İstanbul'da yer yer yağışlı bir haftanın ardından güneşli bir Cumartesi günü yaşanacak. Kentte hava sıcaklığı 11-19 derece arasında seyredecek. Yağış beklenmiyor.
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