Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 30 Mart Cumartesi MGM'ye göre İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu!

        Yarın hava nasıl olacak? 30 Mart Cumartesi MGM'ye göre yurt genelinde hava durumu!

        Türkiye yer yer yağışlı olsa da bahar havasının da hissedildiği bir haftayı geride bırakıyor. Hafta sonu için plan yapanlar 30 Mart Cumartesi günü havanın nasıl olacağına dair araştırma yapıyor. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre 30 Mart Cumartesi yurt genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 10:09 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) açıklamasına göre bugünden itibaren yurt genelinde yağış miktarında azalma olacak ve baharın ilk günleri yaşanmaya başlayacak. İşte, 30 Mart Cumartesi günü için hava durumu...

        • 2

          30 MART CUMARTESİ YURT GENELİNDE HAVA NASIL?

          Türkiye yavaş yavaş bahar yaşamaya başlıyor. Bu Cumartesi yurdun doğu ve batısında yağış beklenmiyor. Hava durumunun genel olarak 19-25 derece arasında değişeceği 30 Mart günü, yurt genelinde güneşli hava hakim olacak.

        • 3

          30 MART CUMARTESİ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

          Başkent Ankara'da Cumartesi hava durumu en düşük 9, en yüksek 22 dereceyi görecek. Şehir genelinde güneşli, az bulutlu bir hava hakim olacak.

          İzmir Cumartesi günü yazdan kalma bir gün yaşayacak. Termometreler en düşük 13 dereceyi gösterirken gün içinde 27 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

          İstanbul'da yer yer yağışlı bir haftanın ardından güneşli bir Cumartesi günü yaşanacak. Kentte hava sıcaklığı 11-19 derece arasında seyredecek. Yağış beklenmiyor.

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Habertürk Anasayfa