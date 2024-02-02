YARIN (3 ŞUBAT CUMARTESİ) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul hafta sonu yağışsız ancak bulutlu bir gün geçirecek. Yarın hava sıcaklıkları 3 ile 9 derece arasında değişecek.

Ankara'da ise eksi derecede devam eden soğuklar, hafta sonu da etkisini gösterecek. Başkent yarın soğuk bir güne uyanacak; güneş, bulutların ardından kendini gösterecek.

İzmir de yarın parçalı bulutlu olacak ancak diğer şehirlere göre İzmir daha sıcak bir gün geçirecek. İzmir'de yarın termometreler 13 dereceye kadar çıkacak.